NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 14,50 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Energieversorgers spiegele nach dem jüngsten Kursrückgang nun das traditionelle, wenig wachstumsträchtige Geschäft wider, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Spanier eines der hochwertigsten Erneuerbare-Energien-Portfolios unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen aufwiesen, sei diese Kursentwicklung aber ungerechtfertigt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 21:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

IBERDROLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de