DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Beim Konsumklima leichte Erholung vom Lockdown-Schock

Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich nach einem durch den Lockdown bedingten Einbruch zu Jahresbeginn etwas erholt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 12,9 von revidierten minus 15,5 Punkten im Vormonat. Die Verbesserung fiel damit deutlicher als erwartet aus. Zunächst hatten die Konsumforscher für Februar noch einen Wert von minus 15,6 Zählern berichtet. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf dieser Basis für März lediglich einen Anstieg auf minus 14,5 Zähler angenommen.

Lockdown lässt Umsatz in gewerblicher Wirtschaft einbrechen

Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ist im Januar wegen des fortgesetzten Lockdowns stark gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte, brach der nominale Umsatz gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 8,6 Prozent ein. Nach dem kontinuierlichen Anstieg seit dem Tiefpunkt im April 2020 ist der Umsatz damit erstmals wieder gesunken.

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt 2020 um 2,6 Prozent

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist 2020 preisbereinigt um 2,6 Prozent gesunken. Der Wert der Orders betrug 86,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Nominal lag der Auftragseingang mit 0,5 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau.

Finanzdienstleistungssysteme der Fed fallen für Stunden aus

Die Finanzdienstleistungssysteme der US-Notenbank sind am Mittwoch (Ortszeit) für Stunden ausgefallen. Betroffen waren nach Angaben der Fed unter anderem die Zahlungsverkehrssysteme, die von Banken und Regierungsagenturen genutzt werden. Einen Vorfall dieses Ausmaßes hat es nach Angaben von Regierungsmitarbeitern bisher nie gegeben, da die Fed-Systeme als extrem zuverlässig gelten. "Die Ursache wird derzeit untersucht, es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Problem das Ergebnis eines Cyber-Angriffs ist", hieß es in einer um 19.47 MEZ Uhr vom Finanzministerium an die Bankenaufsichtsbehörden verschickten Erklärung.

Clarida zuversichtlich für US-Wachstum 2021

Der Vize-Chairman der Federal Reserve, Richard Clarida, ist zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr. "Die Entwicklung mehrerer effektiver Impfstoffe und Stimulusmaßnahmen der Regierung signalisieren mir, dass sich die Aussichten für die Wirtschaft 2021 und darüber verbessern und sich das Abwärtsrisiko vermindert", sagte Clarida am Mittwoch in einer Rede.

Koreas Zentralbank hebt Inflationsprognose leicht an

Koreas Zentralbank hat ihre Prognose für die Inflationsentwicklung im laufenden Jahr etwas angehoben, aber keine Änderung ihres geldpolitischen Kurses signalisiert. Wie sie am Morgen mitteilte, erwartet sie nun für 2021 einen Anstieg der Verbraucherpreise von 1,3 (bisher: 1,0) Prozent und für 2022 1,4 Prozent Teuerung. Die Prognose für das Wirtschaftswachstum 2021 blieb unverändert bei 3,0 Prozent, für 2022 werden 2,5 Prozent erwartet. Auch den Leitzins bestätigte die Zentralbank wie erwartet mit 0,50 Prozent.

Scholz fordert Steuererhöhungen für Besserverdienende

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will in der kommenden Legislaturperiode Steuererhöhungen für Besserverdienende und Vermögende sowie Entlastungen für untere und mittlere Einkommen durchsetzen. "Ich weiß mich mit der überwiegenden Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger einig, dass wir unser Steuersystem gerechter gestalten müssen", sagte Scholz der Rheinischen Post. "Dazu gehört, dass die, die sehr viel verdienen, einen etwas größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen, damit die unteren und mittleren Einkommen etwas entlastet werden können", betonte der SPD-Kanzlerkandidat.

Bericht: US-Flugsicherheitsbehörde muss Aufsicht verstärken

Die US-Flugsicherheitsbehörde hat noch viel Arbeit vor sich: Die Reformen, die nach den Abstürzen von zwei Boeing 737 Max umgesetzt wurden, reichen noch nicht aus. Ein Regierungsbericht kam zu dem Schluss, dass die Federal Aviation Administration (FAA) ihre Aufsicht über die Flugsicherheit verstärken muss.

Australiens Parlament beschließt Gesetz zu Regulierung des Online-Medienmarkts

Das australische Parlament hat das Gesetz zur Regulierung des Online-Marktes mit journalistischen Inhalten verabschiedet, das zeitweise zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem US-Internetgiganten Facebook geführt hatte. Nachdem das Gesetz zuletzt in einigen zentralen Punkten abgeschwächt worden war, wurde es am Donnerstag vom Parlament in Canberra endgültig beschlossen.

Facebook sperrt sämtliche Konten des Militärs in Myanmar

Facebook hat sämtliche Konten des Militärs in Myanmar gesperrt. Wegen des Einsatzes massiver Gewalt gegen friedliche Demonstranten seien alle verbliebenen Konten mit Verbindung zur Armee gesperrt worden, teilte das US-Unternehmen mit. Der sofort in Kraft tretende Schritt gelte für das Militär und von den Streitkräften kontrollierte Organisationen auf Facebook und Instagram.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb 91 (Jan: 92)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: 91

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.