BNP Paribas Asset Management legt den ersten Themenfonds, der in Unternehmen investiert, die auf ein langfristiges Wachstum ausgerichtet sind und gleichzeitig zur Verringerung sozialer Ungleichheiten beitragen soll. Hierfür wurde ein eigener Inclusion Score entwickelt. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) erweitert mit BNP Paribas Inclusive Growth sein Angebot an Themenfonds. Ziel der Anlagestrategie ist die Erwirtschaftung von Erträgen durch Investitionen in Unternehmen mit einem proaktiven Ansatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...