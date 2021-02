NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) zeigt, wie man mit geringstmöglicher Störung des Aktienkurses eine Kapitalerhöhung durchführt. Und gleichzeitig belegt man, die extrem hohe Aufmerksamkeit für und die hohen Erwartungen an die Zukunft Nel's. In dne letzten Tagen sah es ziemlich wild bei den Wasserstoffwerten aus: Kräftige Korrekturen, Gegenbewegung am Freitag und dann am Montag wieder runter, Dienstag wieder hoch. In einer solchen aufgeheizten, nervösen Marktstimmung eine Kapitalerhöhung zu platzieren, ist nicht leicht. Insbesodnere sollte eine zu lange Diskusssion und Unsicherheit übe rden Platzierungserfolg ...

