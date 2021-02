Die Aktie der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) war in den vergangenen zwölf Monaten einer der schwächeren Werte im DAX. Der Kurs ist in der Zeit um fast 15 % auf aktuell 240 Euro (Stand: 24.02.2021) gefallen. Dabei gibt es eigentlich gute Gründe, weshalb die Aktie in den kommenden Monaten und Jahren wieder interessant werden könnte. Hier sind zwei Gründe dafür. 1. Dividendenrendite: 4,1 % Zuerst einmal hat der Kursverlust des vergangenen Jahres den positiven Nebeneffekt, dass die Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...