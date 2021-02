Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ASW-Spreads der EU-Bonds haben sich in den letzten Tagen leicht erhöht, liegen aber weiterhin auf niedrigen Niveaus, so die Analysten der Helaba.Bei deutschen Ländern dagegen sei dies nicht zu beobachten gewesen und so sollte von einer generellen Trendumkehr am SSA-Markt bisweilen nicht gesprochen werden. Zu erwähnen sei die fortgesetzte, strukturelle Knappheit am Sekundärmarkt. Diese dürfte dafür sorgen, dass sich Spreadausweitungen insgesamt in Grenzen halten würden, zumal seitens der Notenbank deutlich geworden sei, dass man bis auf Weiteres für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen werde. ...

