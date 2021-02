Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die Begeisterung, die die Märkte in den ersten Tagen des Jahres beflügelt habe, sei nicht von langer Dauer gewesen. Die Verschlechterung der Gesundheitssituation mit den ersten Fällen einer englischen und südafrikanischen Covid-19-Variante, logistische Probleme im Zusammenhang mit der Verteilung der Impfstoffe sowie neue, strengere Lockdown-Maßnahmen hätten das Risiko wieder aufleben lassen, dass die erwartete starke zyklische konjunkturelle Erholung auf kurze Sicht eine zeitliche Verschiebung erfahre und die Wachstumsszenarien für 2021 nach unten korrigiert würden. Vor diesem Hintergrund hätten weder das US-Konjunkturpaket noch die nach wie vor akkommodierenden Verlautbarungen der Zentralbanken eine Erholung des Marktes ermöglichen können. Die europäischen Aktienmarktindices hätten den Berichtsmonat im Minus geendet: -0,8% für den STOXX 600 und -1,45% für den EURO STOXX. ...

