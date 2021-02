Die Indizes der Wall Street und die US-Anleiherenditen steigen, da Fed-Chef Powell die Anleger beruhigt. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen stieg am Mittwoch und erreichte während der asiatischen Sitzung bei 1,435% ein neues Jahreshoch. Der Future für den S&P 500 gab nach dem gestrigen Wertzuwachs von 1% etwas nach. Jerome Powell bekräftigte in seiner zweiten Anhörung vor dem Kongress, dass die Zinsen für eine lange Zeit niedrig bleiben würden. Dies beruhigte die Anleger und resultierte in ...

