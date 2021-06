FMW Fazit: Powell versucht zu beruhigen, indem er die hawkishen Dot Plots relativiert - daher fallen die Renditen wieder leicht (aber der Dollar wird weiter stärker), die Aktienmärkte mit Erholung. Hier eine aus unserer Sicht hervorragwende Einschätzung von Forexlive, was sich geändert hat zu den letzten Sitzungen: "This is the end of the 'outcome-based Fed". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...