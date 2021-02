Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag klar höher präsentiert. Der ATX konnte bis 9.45 Uhr um 0,66 Prozent auf 3.090,83 Punkte zulegen. Marktbeobachter verwiesen auf starke Überseebörsenvorgaben von der Wall Street und aus Asien. In den USA konnte der Dow Jones am Vorabend ein neues Rekordhoch markieren.In Wien rückten auf Unternehmensebene mit Ergebnisvorlagen AMAG und FACC ins Blickfeld ...

