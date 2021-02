Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn die Deutsche Telekom-Aktie präsentiert sich heute festern und steigt bis an die Kursmarke von 15 Euro. Einem Händler zufolge profitierten sie vom deutlichen nachbörslichen Kursplus der T-Mobile US -Aktie: Die amerikanische Mobilfunktochter hat sich in einer Auktion Frequenzspektrum gesichert,...

Den vollständigen Artikel lesen ...