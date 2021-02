NVIDIA gilt als eines der aussichtsreichsten Unternehmen der Wallstreet. Am Donnerstagabend hat das Management Geschäftszahlen vorgelegt.NVIDIA zählt ja seit Jahren zu den Lieblingen an der Wallstreet. Das Unternehmen spielt in praktisch allen Geschäftsbereichen ganz weit vorne mit. Vor allem das Geschäft mit Grafikkarten, Chips und Cloud-Lösungen boomt. Außerdem kommt die Nvidia-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...