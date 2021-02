Vaduz (ots) - Mit der Aufschaltung von "serviceportal.li" wird der Internetauftritt der öffentlichen Verwaltung auf eine neue Grundlage gestellt. Als erster Schritt wird das "serviceportal.li" für Privatpersonen lanciert. Im Verlauf des Jahres wird die Portallösung mit einem Bereich für Unternehmen sowie personalisierte Dienstleistungen erweitert.Das serviceportal.li bietet die Basis für eine interaktive und benutzerfreundliche Nutzung von Informationen und digitalen Angeboten der Verwaltung. Das neue serviceportal.li bietet den Benutzerinnen und Benutzern einen einfachen und medienbruchfreien Einstieg zu Informationen und E-Government-Diensten der Öffentlichen Verwaltung. Die Gliederung erfolgt nach 15 Lebenssituationen wie von Schwangerschaft und Geburt über, Familie, Ausbildung, Bauen und Wohnen, Mobilität, Gesundheit, Aufenthalt oder bis hin zu Tod und Nachlass. Durch ein neues Erscheinungsbild konnte eine einheitliche und zeitgemässe Darstellung erreicht werden.Das neue serviceportal.liDie Verwaltung setzt schon seit einigen Jahren auf E-Government und elektronische Dienst-leistungen, die kontinuierlich ausgebaut und verbessert werden. Mit dem neuen serviceportal.li wird ein zentraler und einheitlicher Zugangspunkt zu den digitalen Angeboten der Verwaltung sowohl für Privatpersonen als auch zukünftig für Unternehmen gesetzt. Im Mai 2020 konnte bereits die eID.li als Identifikationsinstrument für digitale Dienste eingeführt werden. Mit serviceportal.li wird nun ein weiteres Stück zu einer attraktiven und modernen digitalen Verwaltung beigetragen.Mit der Definition von 15 Lebenssituationen für Privatpersonen ist eine Informations- oder Dienstleistungssuche schneller und übersichtlicher gestaltet. Es verlangt nicht mehr nach einer Suche in den jeweiligen Amtsstellen, sondern das gewünschte Suchergebnis kann direkt über die aktuelle Lebenssituation gefunden werden.Weiterer Ausbau in ArbeitMit dem serviceportal.li für Privatpersonen erfolgt der erste Schritt zur Erneuerung der Portallösungen der Landesverwaltung. Es sind weitere Projekte in Umsetzung, um das neue serviceportal.li um Informationen für Unternehmen zu erweitern. Damit wird auch für Unternehmen eine nach Unternehmenssituation gegliederte Darstellung aufgebaut. Ebenfalls werden Informationen und Kontaktinformationen zu den Amtsstellen ins servceportal.li integriert. Als ein weiterer Schritt werden für Privatpersonen und Unternehmen jeweils personalisierte Konten eingerichtet. Mit diesen Konten wird ein zentraler, interaktiver Zugang geschaffen, welcher einerseits persönliche respektive unternehmensspezifische Informationen bereitstellt und es andererseits ermöglicht, Amtsgeschäfte direkt über das jeweilige Konto auszulösen respektive zu verfolgen. Der Zugriff auf die Konten erfolgt sicher und einfach mit der eID.li.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100865780