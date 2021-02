Köln (ots) -- Henning Tewes; Geschäftsleiter TVNOW & COO Programme Affairs & Multichannel, wird zusätzlich neuer Geschäftsführer von RTL Television- Jörg Graf, Geschäftsführer RTL Television, wechselt in die Geschäftsführung von RTL STUDIOS- Frauke Neeb, Co-Bereichsleiterin Fiction der Mediengruppe RTL, wird Programmdirektorin von TVNOW- Frank Trösken, Programmdirektor TVNOW, wechselt in gleicher Funktion zu RTL Television- Jan Peter Lacher verantwortet als Chief Planning & Cooperations Officer die plattformübergreifende Orchestrierung aller Inhalte der Mediengruppe RTLKöln (ots) - Köln, 25. Februar 2021 - Die Mediengruppe RTL Deutschland führt TV und Streaming konsequent zusammen. Gleichzeitig investiert das Medienhaus noch stärker in die eigene Produktion lokaler Inhalte. Dazu wird das Tochterunternehmen RTL STUDIOS noch breiter aufgestellt. Sämtliche Inhalte, für die die Programm- und Streamingmarken verantwortlich sind, werden künftig noch stärker plattformübergreifend orchestriert und zielgerichtet für das jeweilige Publikum ausgespielt.Ziel der Neuordnung ist es, die Führungspositionen sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming in Deutschland auszubauen und die Programmmarke RTL über alle Plattformen und Verbreitungswege hinweg zu stärken. Erst kürzlich hat das Unternehmen angekündigt, im Zuge der bevorstehenden Repositionierung der Kernmarke RTL auch ihr stark wachsendes Streamingangebot TVNOW in RTL+ umzubenennen.Mit diesen strategischen Zielsetzungen geht zum 1. März 2021 folgende personelle Neuordnung einher:Henning Tewes, Geschäftsleiter TVNOW und COO Programme Affairs & Multichannel der Mediengruppe RTL, übernimmt im Sinne einer stringenten Programm- und Markenführung zusätzlich die Geschäftsführung von RTL Television, Deutschlands führendem Privatsender.Der bisherige RTL Television - Geschäftsführer Jörg Graf wechselt in gleicher Funktion zum Produktionshaus RTL STUDIOS. Dort baut er gemeinsam mit RTL STUDIOS-Geschäftsführerin Inga Leschek die eigene Produktion hochwertiger Programminhalte in den Genres Unterhaltung, Factual sowie künftig auch in der Fiction für sämtliche TV- und Streamingangebote des Unternehmens sowie weitere Partner aus. Als COO Programme Affairs war Jörg Graf viele Jahre für das deutsche und internationale Produktionsgeschäft verantwortlich und bringt seine umfangreiche Expertise samt Netzwerk in die ambitionierten Wachstumspläne von RTL STUDIOS ein.Neue Programmdirektorin TVNOW wird Frauke Neeb, bisher Co-Bereichsleiterin Fiction der Mediengruppe RTL. Sie folgt zum 1. Mai 2021 auf Frank Trösken, der neuer Programmdirektor von RTL Television wird.Jan Peter Lacher, Leiter des Bereichs Programmstrategie und Planung bei RTL Television, verantwortet künftig als Chief Planning & Cooperations Officer die plattformübergreifende Orchestrierung aller Inhalte. Hierzu zählen neben der Content-Ausspielung auch das Inhalte-Scouting sowie der kreative Austausch innerhalb der Bertelsmann Content Alliance und mit weiteren Kooperationspartnern.Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL: "Wir wollen unsere führende Position aus dem TV-Markt dauerhaft in die digitale Welt überführen. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend, denn wir stärken konsequent unsere Kernmarke, investieren weiterhin gezielt in eigene Inhalte und organisieren ihr perfektes crossmediales Zusammenspiel. Dazu dient die organisatorische Neuordnung. Und dafür steht das neue Team an der Spitze: großartige Kreative und Programmgestalter:innen, die sich bei uns im Haus entwickelt haben und nun weitere Verantwortung übernehmen."Über die Mediengruppe RTL DeutschlandDie Mediengruppe RTL Deutschland erreicht mit ihren Sendern und Plattformen monatlich bis zu 65 Millionen Zuschauer:innen im linearen TV und bis zu 39,11 Millionen User bei den Digital-Angeboten. Der Marktanteil aller Sender lag im Januar bei 26,7 Prozent (14-59 J., AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL DATA Alliance). Der stark wachsende Streamingservice TVNOW bietet inzwischen 47.000 Programmstunden und ist mit bis zu 5,95 Mio. UUs (agof daily digital facts, 03/2020) und bis zu 41 Mio. Visits (IVW, 09/2020) das führende deutsche Streamingangebot. RTL STUDIOS ist ein in Köln und seit dem Erwerb von '99pro media' auch in Berlin und Leipzig ansässiges Produktionshaus. RTL STUDIOS entwickelt und produziert derzeit Formate in den Genres Show und Reality, Dating, Factual und True Crime für TVNOW, RTL, VOX und RTL2 sowie das ZDF und Amazon Prime Video.Pressekontakt:Christian KörnerMediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4300christian.koerner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4847987