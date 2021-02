Darum gehts im Video: Immer mehr Anleger investieren inzwischen an der Börse - und viele setzen dabei gerade zum Einstieg auf ETFs. Setzt man dabei am besten auf einen Sparplan mit regelmäßiger Einzahlung oder einen ETF-Einzelkauf? Richy hilft Dir bei der Entscheidung ?? 00:00 - ETF via Sparplan oder Einmalanlage kaufen? 02:30 - Schlechtere Preise bei ETF-Sparplan? 04:19 - Cost Average Effekt: Günstigerer Einstieg? 06:07 - Mit Markttiming zu besserer Performance? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/