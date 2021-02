DJ DPR-Präsident Ernst legt Amt zum Jahresende nieder

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Im Zuge des Wirecard-Skandals ist es zu einem weiteren Rücktritt gekommen. Der Präsident der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR), Edgar Ernst, legt sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig zum 31. Dezember 2021 nieder, wie die DPR bekanntgab. Damit wolle er der DPR "für den Fall der Anerkennung als Prüfstelle ab dem Jahr 2022 einen personellen Neuanfang ohne die um seine Person entstandene Diskussion zur Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten ermöglichen".

Hintergrund ist massive Kritik an Ernsts Aufsichtsratsposten bei börsennotierten deutschen Konzernen nach seiner Vernehmung im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Personelle Konsequenzen waren in Berichten als Bedingung dafür angeführt worden, dass es zwischen der Finanzaufsicht Bafin und der "Bilanzpolizei" DPR zu einem neuen Vertrag komme. Die privatrechtlich organisierte DPR steht in der Kritik, weil sie den Bilanzbetrug bei dem später insolvent gegangenen Wirecard-Konzern nicht aufgedeckt hat.

Aus dem Untersuchungsausschuss wurde Ernsts Rücktritt begrüßt. "Wer Compliance-Regeln missachtet, kann nicht DPR-Präsident bleiben", erklärte Unions-Obmann Matthias Hauer (CDU) über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Der Rückzug von Prof. Ernst zeigt: Der Besen Untersuchungsausschuss kehrt gut", sagte Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 05:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.