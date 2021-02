DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Europäische Anlage für Batterieanoden-Material



25.02.2021 / 11:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





25. Februar 2021

25. Februar 2021

Europäische Anlage für Batterieanoden-Material

Australische und europäische Anlagen werden zusammen voraussichtlich 40.000 Tonnen Batteriegraphit jährlich produzieren

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M) freut sich nach der erfolgreichen Kapitalbeschaffung des Unternehmens (siehe Meldung vom 12. Februar 2021: EcoGraf schließt für schnelleren Bau einer australischen Anlage für Batterieanodenmaterial erfolgreich institutionelle Platzierung in Höhe von 54,6 Mio. AUD ab), welche Eckpfeiler-Investitionen von verschiedenen bedeutenden institutionellen Investoren anlockte, ein Update bekannt zu geben.

Die Kapitalbeschaffung versetzt EcoGraf in die Lage, den Bau und die Inbetriebnahme des kommerziellen Betriebs in seiner ersten Anlage in Westaustralien abzuschließen. Diese basiert auf einer anfänglichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr und ist darauf ausgerichtet, für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt schnell auf 20.000 Tonnen Batteriegraphit erweitert zu werden. Diese Produktion soll plangemäß das erwartete Nachfragewachstum in Asien befriedigen, welches durch die in dieser Weltregion stattfindenden Investitionen in Batteriefabriken entsteht, und für erste Anforderungen der Produktentwicklung in Europa zu Verfügung stehen. Wie bereits angekündigt, schließt GR Engineering derzeit die technische Detailplanung als Vorstufe zum Baubeginn ab.

Neben dem beträchtlichen Wachstum in Asien werden derzeit in Europa noch nie dagewesene Investitionen getätigt, um eine autarke und nachhaltige Lieferkette zur Batterieproduktion aufzubauen, um die europäische Elektrofahrzeugindustrie zu unterstützen.

In ganz Europa sind positive Gesetzesänderungen und attraktive Anreize geschaffen worden, um Investitionen in die Elektrofahrzeug-Lieferkette innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Dazu gehören weitere 2,9 Milliarden Euro an Fördermitteln, um produktive Investitionen und Innovationen in der Batterie-Lieferkette schneller voranzubringen. Infolgedessen und als Teil seines längerfristigen Geschäftsplans evaluiert EcoGraf seit einiger Zeit die Platzierung einer zweiten Batteriegraphit-Produktionsanlage in Europa, um vor allem die wachsende Nachfrage in Europa zu bedienen.

Es ist vorgesehen, dass die Entwicklungsarbeiten für diese Anlage nach erfolgreichem Abschluss der ersten Stufe der australischen Anlage beginnen und dass dabei dasselbe technische Design verwendet wird, um pro Jahr 20.000 Tonnen Batteriegraphit zu produzieren.

Für die Errichtung der zweiten Anlage werden derzeit mehrere Standorte in Europa untersucht, darunter auch Deutschland, wo das Unternehmen eng mit der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "German Trade & Invest" zusammenarbeitet, um geeignete Standorte zu prüfen.

Auf der Grundlage von EcoGrafs Suchkriterien hat German Trade & Invest eine Liste von 20 potenziellen Standorten erstellt, die auf fünf Standorte zur weiteren Evaluierung eingegrenzt wurde. Deutschland bietet außerdem zusätzliche attraktive finanzielle Anreize zur Unterstützung neuer Produktionen, einschließlich des Zugangs zu Förderbank-Finanzierungen, wenn die neuen Investitionen bestimmte Kriterien erfüllen (siehe www.gtai.de)

Die Umweltfreundlichkeit des HF-freien EcoGraf-Reinigungsverfahrens entspricht den jüngsten Gesetzesänderungen in Europa, die höhere Umwelt- und Sozialstandards (ESG) in Batterielieferketten fordern.

Diese führenden ESG-Referenzen und umfangreichen Produktqualifizierungsprogramme untermauern die Strategie des Unternehmens, die geplante Produktion durch eine zweite Batterieanodenanlage bis 2025 auf 40.000 Tonnen pro Jahr zu verdoppeln.

Die Evaluierung potenzieller Standorte in Europa ist weiterhin im Gange, das Unternehmen wird ein Update geben, sobald eine Entscheidung für den bevorzugten Standort getroffen ist.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.

Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.

Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.

EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.

Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/home-video

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter or abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.