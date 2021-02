Hamburg / Berlin (ots) - Kerstin Grünwald ist seit dem 1. Februar 2021 Director of International Sales der Studio Hamburg Enterprises GmbH (SHE). In dieser Funktion ist sie mit ihrem Team für den Vertrieb der Programme auf internationalen Märkten verantwortlich und wird auch die Entwicklung der SHE als Partner für Kofinanzierungen und Koproduktionen mit vorantreiben.Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin der SHE: "Wir freuen uns sehr, dass wir Kerstin Grünwald gewinnen konnten. Mit ihrer internationalen Vertriebsexpertise und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit deutschen Produzenten ist sie eine ideale Ergänzung für unser Team."Kerstin Grünwald fügt hinzu: "Auch ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf die Leitung des bei internationalen Kunden sehr geschätzten Vertriebsteams zu übernehmen. Auf dieses gute Netzwerk wollen wir aufbauen. Wir wollen die Möglichkeiten, die sich durch Koproduktionen und neue Player in den Märkten ergeben, entwickeln und für unsere Partner und deren Programme nutzen."Kerstin Grünwald kommt von Global Screen, dem internationalen Vertrieb der Telepool, zu Studio Hamburg Enterprises. Hier war sie als stellvertretende Leitung TV-Sales insbesondere für Programmverkäufe in die französisch- und englischsprachigen Märkte zuständig. Zuvor verantwortete sie den Aufbau und die Leitung der Abteilung Licensing & Production bei Telcast Media Group.Das Team der SHE hat eine starke Berlinale vor sich: der Pilot der Crime-Serie "Marnow Murders" wird im Special Screening zu sehen sein. Neu im Programm ist die internationale achtteilige Thriller-Serie aus Finnland 'My husbands wife". Erste Bilder des Dramas "3 ½ Stunden" werden präsentiert, ein Eventfilm zum Jahrestag des Mauerbaus 1961 von den Machern der hoch ausgezeichneten Erfolgsserie 'Unorthodox'.ÜBER STUDIO HAMBURG ENTERPRISESStudio Hamburg Enterprises GmbH erwirbt und kofinanziert nationale und internationale Spielfilm- und TV-Programme, um sie in Deutschland auszuwerten und auf internationalen Märkten zu vertreiben. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg mit Niederlassungen in Berlin und München.SHE betreut Vertriebsmandate bzw. Content-Partnerschaften der Anstalten ARD, NDR, ZDF, BBC, Lionsgate, eOne, HBO Europe, Red Bull Media House, CBS, Turner, Warner Brothers und vielen weiteren.SHE ist Teil der Studio Hamburg Gruppe, die mit Kino- und TV-Produktion, Studiobetrieb, Postproduktion und Synchronisation alle Bereiche der modernen Filmindustrie im nationalen wie auch internationalen Raum bedient.Pressekontakt:Studio Hamburg Enterprises GmbH | Angela KaiserTelefon +49 (0)40 6688 4721presse@studio-hamburg-enterprises.deJenfelder Allee 80 | 22039 Hamburgwww.studio-hamburg-enterprises.deOriginal-Content von: Studio Hamburg Enterprises GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153483/4848063