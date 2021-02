Am Mittwoch sind in den USA wichtige Payment-Dienste der US-Zentralbank ausgefallen. Damit war auch der Geldtransfer zwischen Banken über Stunden faktisch lahmgelegt. Bitcoin-Fans sehen sich bestätigt. Aufgrund eines "Betriebsfehlers" seien verschiedene Dienste der Zentralbank ausgefallen, so die Federal Reserve in einer Stellungnahme. Darunter befand sich auch der wichtige Fedwire-Service, der von Banken und Unternehmen genutzt wird, um pro Tag über drei Billionen US-Dollar zu transferieren. Auch das System FedACH, das genutzt wird, um Gelder zwischen Banken und ihren Kunden zu transferieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...