Die jüngste Ankündigung des britischen Premierministers Boris Johnson, heimischen Touristen wieder Auslandsreisen ab dem 17. Mai 2021 zu erlauben und bis zum 21. Juni 2021 alle Beschränkungen aufzuheben, hat zuletzt nicht nur die Buchungszahlen im Vereinigten Königreich, sondern auch viele Aktien von Touristikdienstleistern und Airlines in die Höhe getrieben. In unserem spekulativen Musterdepot profitierte hiervon insbesondere der Anteilschein des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN: DE0005773303; WKN: 577330), der neben dem Frankfurter Airport auch an zahlreichen weiteren Standorten in Europa, Asien und Amerika engagiert ist.Obwohl sich der neue Kurs der Londoner Regierung nur auf einige Beteiligungen wie unter anderem in Griechenland, Bulgarien und der Türkei direkt positiv auswirken dürfte, so ist nun davon auszugehen, dass mit dieser Maßnahme nun auch der Druck auf andere europäische Staaten steigt, die Corona-Regeln zu lockern. Gegenüber Airline-Titeln bevorzugen wir derzeit aber vor allem die Aktien von Flughafenbetreibern, da sich diese nicht wie Airlines ständig einen Preiskampf liefern müssen, um Kunden anzulocken. Dies gilt insbesondere auch für den Airport im Rhein-Main-Gebiet, der sich aufgrund seiner geografisch zentralen Lage schon seit Jahrzehnten zu dem führenden Drehkreuz in der Bundesrepublik entwickelt hat.

