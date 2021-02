Anlagen, die in Krisenzeiten oder bei Vertrauensschwund in Regierungen und Konjunkturprognosen an Wert gewinnen, werden oft als "Sichere Häfen' bezeichnet. Zu den wenigen Anlageklassen, denen dieser Vertrauensvorschuss zuteilwird, gehört seit Jahrzehnten der Schweizer Franken.Und dies aus gutem Grund. Denn die institutionelle Qualität des Schweizer Staatswesens wird immer dann mehr als deutlich, wenn um die Schweiz herum die Probleme zunehmen. De facto ist dies seit der Einführung des Euros für den Euro der Fall, was zu einer mal schwächeren, mal stärkeren Kapitalflucht aus dem Euro in den Schweizer Franken mündete.Ein Spiegel dieser Entwicklung ist zumindest teilweise auch das Zinsniveau, was jedoch zumindest am kurzen Ende von der Notenbankpolitik bestimmt wird. Mit Blick auf das Wechselkursverhältnis des Euros zum Franken ragen neben der Zinspolitik vor alle massive Devisenmarktinterventionen der Schweizer Nationalbank (SNB) hervor, die versucht, den chronisch von Aufwertung "bedrohten' Franken zu schwächen.

