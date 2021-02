++ Europäische Märkte bauen anfängliche Gewinne ab ++ DE30 zieht sich in die Kurszone bei 13.950 Punkten zurück ++ Bayer schlägt niedrigere Dividende für 2020 vor ++ Die Aktienmärkte in Europa starteten in den heutigen Handel höher, nachdem die Indizes an der Wall Street und in Asien zugelegt hatten. Einige Indizes haben jedoch bereits einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Der deutsche Leitindex notiert im Tagesverlauf mehr oder weniger unverändert, während andere westeuropäische Indizes 0,3 bis 0,4% höher notieren. Die Indizes aus Spanien, Portugal und Polen sind die Outperformer, da sie rund 1% höher notieren. Quelle: xStation 5 Der DE30 konnte gestern über den SMA200 (lila Linie) ausbrechen und erholte sich während der heutigen asiatischen ...

