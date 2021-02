DJ PTA-Adhoc: PORR AG: Aufsichtsratsausschuss nominiert Jürgen Raschendorfer zum Mitglied des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta026/25.02.2021/11:40) - - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat heute Jürgen Raschendorfer zum Mitglied des Vorstands der PORR AG ab 08.03.2021 nominiert. Die entsprechenden Beschlüsse wurden in der anschließenden Aufsichtsratssitzung gefasst.

Jürgen Raschendorfer (48) absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Bergischen Universität Wuppertal und schloss dieses 1999 als Diplomingenieur ab. Er begann seine Karriere bei der Ed. Züblin AG. Bis 2020 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft in Deutschland, Niederlanden und Russland innerhalb der STRABAG-Gruppe tätig.

Jürgen Raschendorfer wird als Mitglied des Vorstands der PORR AG für die Bereiche Polen, Norwegen, GCC (Dubai, Katar), Tunnelbau und Infrastruktur verantwortlich sein.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Ing. Karl-Heinz Strauss, CEO PORR AG Tel: +43 50 626 1000 comms@porr-group.com

Mag. Milena Ioveva, Konzernsprecherin Leitung Group Communications, Investor Relations und Sustainability PORR AG Tel: +43 (0)50 626 - 1763 ir@porr-group.com

Aussender: PORR AG Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen Tel.: +43 50626-1199 E-Mail: rolf.petersen@porr.at Website: www.porr-group.com

ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A086F0 (Genussrecht), AT0000A19Y36 (Anleihe), XS1555774014 (Anleihe), XS2113662063 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt

