In diesem wirklich unterhaltsamen und lehrreichen Interview stellt der Gründer Stefan Pierer sein Unternehmen vor, das mit KTM Europas Marktführer bei Motorrädern ist. Man hat aber auch einen starken Start bei Elektrofahrrädern hingelegt und möchte bis 2025 500 Mio. Umsatz damit machen. Außerdem sprechen wir über die Erfolgsfaktoren wie aus der insolventen KTM ein so erfolgreiches Unternehmen in Österreich wurde, das auch auf der Liste der 10 interessantesten Aktien Österreichs zu finden ist. Viel Spaß beim Interview mit einem der erfolgreichsten Unternehmer Österreichs: ...

