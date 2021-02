Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nurmehr moderat höher tendiert. Gegen 11.20 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 67,33 US-Dollar und somit um 0,03 Prozent mehr als am Vortag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate lag der Preis für ein Barrel zuletzt bei 63,44 Dollar und somit ebenfalls 0,03 Prozent höher als zuletzt am Mittwoch."Der durch das API berichtete überraschende Lageraufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...