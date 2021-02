Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von K+S aktuell etwas fester. Die Aktie kostete zuletzt 9,26 Euro. Ein Kursanstieg in Höhe von 26 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von K+S. Gegenwärtig wird das Wertpapier an der Börse mit 9,26 Euro bewertet. Der Anteilsschein von K+S steht aufgrund dieser Entwicklung immer noch besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am MDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...