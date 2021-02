NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das starke Auftragsbuch lasse für 2021 Gutes erwarten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe bei seiner Einschätzung, dass der Sportartikelhersteller weiterhin ein stärkeres Umsatzwachstum als die Konkurrenz zeigen werde, was einen entsprechenden Bewertungsaufschlag unterstütze./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 19:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 00:45 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006969603