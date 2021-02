NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach Zahlen von 600 auf 550 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marke Gucci des Luxusgüterkonzerns sei weniger erfolgreich als andere bekannte Marken darin gewesen, chinesische Käufer zurückzugewinnen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2021 sollte indes mehr Neuigkeiten bringen als das vergangene Jahr./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 00:00 / UTC

