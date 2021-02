Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Corona-Krise hat viele Unternehmen hart getroffen. Ganze Branchen leiden unter dem Lockdown, der in den meisten Ländern der Welt praktiziert wird. So auch Walt Disney und Texas Roadhouse. Die Aktien haben sich allerdings sehr gut gehalten. Nur ein Grund für Trendfolger Michael Proffe, an den Konzernen und den Aktien festzuhalten. Der Experte hofft auf zusätzliche Effekte durch ein Ende der Corona-Maßnahmen.