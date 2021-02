Die Märkte waren schon auf dem Weg in die Korrektur, bis US-Notenbankchef Jerome Powell zwei Tage lang verbal alles dafür tat, die Märkte zu stützen. Doch seine Aussagen bezüglich einer anhaltend lockeren Geldpolitik verpufften, die US-Renditen am langen Ende zogen weiter an. Derweil ist das GameStop-Fieber wieder neu entfacht. Die Aktie explodierte gestern eigentlich weitgehend grundlos und sinnfrei über 100%. Geht die Blase in die nächste Runde? Starke Zahlen gab es zudem von nVidia. Doch auch diese verpufften wie schon gestern die Ergebnisse bei Square. Es gibt reichlich Diskussionsstoff für die neue Börsenshow, die Sie heute Abend ab 19 Uhr live auf aktienlust.tv verfolgen können. Wir sprechen dort auch mit Volker Schulz über aussichtsseiche Aktien aus China und nehmen die jungen Broker wie Trade Republic und Smartbroker unter die Lupe. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.