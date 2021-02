Die Baugesellschaft Porr erweitert das Vorstands-Team: Jürgen Raschendorfer wurde zum Mitglied des Vorstands der Porr AG nominiert und wird für die Bereiche Polen, Norwegen, GCC (Dubai, Katar), Tunnelbau und Infrastruktur verantwortlich sein. Raschendorfer absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Bergischen Universität Wuppertal und schloss dieses 1999 als Diplomingenieur ab. Er begann seine Karriere bei der Ed. Züblin AG. Bis 2020 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen für das internationale Baugeschäft in Deutschland, Niederlanden und Russland innerhalb der Strabag-Gruppe tätig.

Den vollständigen Artikel lesen ...