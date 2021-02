Berlin (ots) - "Die Agrar- und Ernährungswirtschaft muss auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Finanzwirtschaft stärker einbezogen werden", fordert Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), anlässlich des heute vorgelegten Abschlussberichts des Sustainable-Finance-Beirates. Es sei sehr bedauerlich, dass die Branche nicht unmittelbar in die Arbeit des Beirates der Bundesregierung einbezogen war. "Dadurch wurde die Chance vertan, die Erfahrungen einer nachhaltigkeitsaffinen Branche zu nutzen", ergänzt Holzenkamp.Keinesfalls dürfen die nun vorgelegten Vorschläge die Kreditversorgung der Branche durch zusätzliche Anforderungen gefährden. Auch muss der bürokratische Mehraufwand auf ein Minimum begrenzt werden. Stattdessen müssen die von der Landwirtschaft und ihren Genossenschaften erbrachten Leistungen für ein nachhaltiges Wirtschaften anerkannt werden. Dazu zählt zum Beispiel der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die Raiffeisen-Genossenschaften entwickeln sich gleichermaßen zu Händlern, Projektierern und Dienstleistern für Energie aus alternativen Quellen. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende im ländlichen Raum.Nicht nur den Prinzipien der Nachhaltigkeit fühlen sich die Landwirtschaft und ihre genossenschaftlich orientierten Partner seit Generationen verpflichtet: Die breite Eigentümerstruktur von Genossenschaften sichert eine feste Verankerung im ländlichen Raum, die demokratischen Entscheidungswege garantieren vielfältige Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte. Das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt und sichert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Landwirte.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.984 DRV-Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,9 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Wiebke SchwarzePressesprecherinTel.: +49 30 856214-430E-Mail: schwarze@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6949/4848262