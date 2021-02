Die Hormel Foods Aktie ist langfristig gesehen alles andere als ein alter und langweiliger Schinken. Mehr als 17.000 Prozent Gewinn konnten Anleger in den letzten 40 Jahren mit der Aktie erzielen. Und auch innerhalb der letzten 10 Jahren brachte es der Hersteller des kultigen Frühstücksfleischs "SPAM" auf eine kumulierte Gesamtrendite von 273 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 15,2 Prozent entspricht. In den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...