Der US-amerikanische Hersteller von Brennstoffzellen, Plug Power, hat seine Bücher für das abgelaufene Quartal geöffnet.Plug Power hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von minus 316 Millionen US-Dollar in den Büchern stehen. Damit waren die Erlöse im Vorjahresvergleich sogar negativ. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf plus 87 Millionen US-Dollar belaufen.Das Ergebnis je Aktie blieb ebenfalls negativ: Nachdem die Konsensschätzungen der Experten bei ...

