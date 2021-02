DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken investiert in 10,6 MWp PV-Parks in Belgien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta039/25.02.2021/13:04) - 7C Solarparken hat ein Portfolio von PV-Dachanlagen an 16 verschiedenen Standorten in Flandern und Brüssel auf den Gebäuden renommierter Unternehmen wie Decathlon and Beaulieu erworben. Zwei Dachprojekte befinden sich noch im Bau mit geplanter Inbetriebnahme bis Ende Mai 2021. Es ist beachtenswert, dass neue Projekte <750 kWp, die in Flandern nach dem 31. Mai 2021 in Betrieb genommen werden, an Auktionen teilnehmen müssen und kein vorher festgelegtes grünes Zertifikat mehr erhalten. Alle erworbenen Projekte erhalten ein grünes Zertifikat für 10 Jahre ab Produktionsstart. Der produzierte Strom wird hauptsächlich vor Ort zu einem mit dem örtlichen Nutzer vereinbarten PPA ("Power Purchase Agreement") verbraucht, während der überschüssige Strom auf dem freien Markt verkauft wird. Im Durchschnitt wird das Portfolio einen Umsatz von EUR 125/MWh erzielen, von dem die Hälfte dem Wert von einem grünen Zertifikat entspricht und die andere Hälfte aus dem Verkauf von Strom besteht. Der Vorstand rechnet mit einem Jahresumsatz von EUR 1,3 Mio., sobald alle Anlagen vollständig an das Stromnetz angeschlossen sind. Der EBITDA-Beitrag dürfte in einem normalen Sonnenjahr EUR 1,1 Mio. übersteigen. Die Transaktion wurde mit Bankkrediten i.H.v. rd. EUR 7 Mio. zu einem durchschnittlichen Festzins von 1,6% finanziert.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: Das seit kurzem zu 7C Solarparken gehörende Team von Enervest Belgien (jetzt in 7C Solarparken Belgien umbenannt) hat dieses Investment genau geprüft und begrüßt insbesondere den Wiedereintritt des selbst entwickelten 0,6 MWp Projektes in Heule (Westflandern) in das Portfolio. Durch diesen Zukauf steigt unser IPP Portfolio auf 275 MWp gegenüber unserem Jahresendziel von 295 MWp. Weitere Projekterfolge auf dem belgischen Markt sind in Vorbereitung."

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1614254640753 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 07:04 ET (12:04 GMT)