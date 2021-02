DJ Corona-Antikörper von GlaxosmithKline verfehlt Studienziel

Von Cecilia Butini

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline hat einen Rückschlag mit einem monoklonalen Antikörper zur Behandlung von Covid-19-Patienten aller Altersgruppen erlitten. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Phase-2-Studie den primären Endpunkt verfehlt.

Das Medikament namens Otilimab sollte eine signifikante Verbesserung darin erreichen, dass Patienten 28 Tage nach der Behandlung kombiniert mit dem existierenden Behandlungsstandard frei von Ateminsuffizienz blieben. Dieses Ziel wurde nicht erreicht.

Die Studie habe jedoch gezeigt, dass die Behandlung mit Otilimab bei Patienten im Alter von 70 Jahren und darüber in Kombination mit dem bestehenden Behandlungsstandard effektiv war, so der Konzern. Glaxo will die Studie nun um die Untersuchungen in dieser Altersgruppe erweitern und die Ergebnisse bestätigen.

February 25, 2021 07:20 ET (12:20 GMT)

