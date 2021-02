DJ US-Pharmariese Merck kauft Pandion Therapeutics für 1,85 Mrd USD

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co verstärkt sich mit einem Zukauf und übernimmt das US-Bio-Unternehmen Pandion Therapeutics für rund 1,85 Milliarden US-Dollar. Je Aktie zahlt Merck nach eigenen Angaben vom Donnerstag 60 Dollar, das ist ein Aufschlag von 134 Prozent auf den Pandion-Schlusskurs vom Mittwoch. Pandion mit Sitz in Watertown im US-Bundesstaat Massachusetts entwickelt Therapeutika für Autoimmunkrankheiten. Gemäß den Bedingungen der Übernahmevereinbarung will Merck über eine Tochtergesellschaft ein Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien von Pandion unterbreiten. Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Halbjahr 2021 erfolgen. Im vorbörslichen Handel legen Merck 0,6 Prozent zu, während Pandion noch nicht gehandelt werden.

