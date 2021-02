Der norwegische Unternehmer Jørn Lyseggen schrieb vor ein paar Jahren in seinem Buch "Outside Insight": "Wir leben in einer Welt, die in Daten ertrinkt. Wir haben die Wahl, ob wir sie weiterhin ignorieren und als großes Rauschen abtun oder ob wir sie nutzen wollen." Genau darum geht es bei der Business Intelligence Definition: Viele Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...