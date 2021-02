DGAP-News: RAMFORT GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

RAMFORT GmbH: Anleihe-Zeichnungen des Europäischen Mittelstandsanleihen Fonds sowie aus dem Umfeld des Unternehmensgründern und Ankerinvestors



25.02.2021 / 14:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



RAMFORT GmbH: Anleihe-Zeichnungen des Europäischen Mittelstandsanleihen Fonds sowie aus dem Umfeld des Unternehmensgründern und Ankerinvestors Regensburg, den 25. Februar 2021 RAMFORT GmbH: Anleihe-Zeichnungen des Europäischen Mittelstandsanleihen Fonds sowie aus dem Umfeld des Unternehmensgründern und Ankerinvestors in Höhe von insgesamt über EUR 2,0 Mio. Europäischer Mittelstandsanleihen Fonds zeichnet 6,75% Immobilien-Anliehe der Ramfort GmbH

EUR 1,5 Mio. Zeichnung aus dem Umfeld des Unternehmensgründer und Ankerinvestors

Zukünftige Besicherung der Anleihe durch zweitrangige Grundschulden findet gut Anklang bei interessierten Investoren

Weitere Interessensbekundungen bei Neuvermietung Seit Beginn der Zeichnungsfrist vor 10 Tagen konnte unter anderem der Europäische Mittelstandsanleihen Fonds mit dem Fondsberater KFM Deutsche Mittelstand AG als Ankerinvestor für die 6,75% RAMFORT-Anleihe gewonnen werden. Darüber hinaus wurden bereits jetzt Zeichnungen aus dem Umfeld des Unternehmensgründers Björn Wittke in Höhe von über 1,5 Millionen Euro getätigt. Die Mittel der Anleihe sollen zur Tilgung der Mitte Mai 2021 fälligen Restkaufpreise sowie für die anfallenden Refurbishment-Kosten zur Umsetzung der geplanten Vollvermietung der Immobilien genutzt werden. Björn Wittke, Geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH über die aktuelle Vermietungssituation der Büroflächen:

"Tatsächlich erwischen wir einen glücklichen Moment. Viele Entscheidungen für die Anmietung wurden 2020 aufgeschoben und werden jetzt nachgeholt. Wir verhandeln aktuell mehr Mietflächen als im gesamten letzten Jahr und kommen gerade jetzt mit unserm Angebot zum Ende des Lockdowns an den Markt." Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Anleger noch bis zum 11. März 2021 über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutschen Börse zeichnen. Unter https://www.boerse-frankfurt.de/ramfort und https://www.ramfort.de/dokumente.html finden Investoren Informationen zur Abgabe einer Zeichnung und zur Anleihe. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 08. Februar 2021 gebilligte Prospekt steht unter https://www.ramfort.de/dokumente.html zum Abruf bereit. Eckdaten der Anleihe: ISIN: DE000A3H2T47

WKN: A3H2T4

Zielvolumen: bis zu 10 Mio. EUR

Kupon: 6,75%

Zinszahlung: halbjährlich ab dem 15.03.2022

Stückelung: 1.000 EUR

Laufzeit: 2021-2026

Börse: Frankfurt Über die RAMFORT GmbH

Die RAMFORT GmbH ist ein im Jahr 2003 durch Herrn Björn Wittke gegründetes Familienunternehmen, das bis heute inhabergeführt ist. Nach jahrzehntelanger erfolgreicher Tätigkeit bei der Entwicklung und Realisierung von komplexen Immobilienprojekten mit einem Gesamtvolumen von rund 350 Mio. Euro erfolgten im Jahr 2019 durch den Verkauf der firmeneigenen anteiligen Anteile an der EXPEC-Gruppe einige gesellschaftsrechtliche Veränderungen, die bei der RAMFORT GmbH zur Aufdeckung von stillen Reserven führten und die Grundlage für das Wachstum in der neuen Firmenstruktur ab 2019 bildeten.

25.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de