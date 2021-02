25.02.2021 - Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten,was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidanceerhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen - ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Und seit gut einer Woche befindet sich die Aktie im Konsolidierungsmodus. Erwartet und wichtig für eine langfristig zufriedenstellende Kursentwicklung. Gestern gab es noch ein Plus von 7,69 % (+3,58 USD) auf 50,16 USD (NASDAQ-Schluss). Und heute sagt der Vorhandel ein Minus von 5,76 % (-2,89 USD) - wohlgemerkt Vorhandel, da springt der Kurs noch mehr als ...

