Die Ölpreise präsentieren sich auch in dieser Woche erneut in einer sehr robusten Verfassung. Es spielt natürlich Royal Dutch Shell, einem der weltgrößten Ölproduzenten, erheblich in die Karten. Die Aktie zieht kräftig an - dennoch sind die Anteilscheine immer noch günstig bewertet. Denn im Zuge der Rallye von WTI-Öl, Brent-Öl & Co zogen die Gewinnschätzungen für Shell kräftig an. So lag bei Shell die Prognose für das Ergebnis je Aktie laut Bloomberg zu Jahresbeginn noch bei 1,28 Dollar - mittlerweile ...

