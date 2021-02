Cannabix widmet sich derzeit der Entwicklung von "Cannabix Marijuana Breathalyzer"-Geräten, um Exekutivbeamten und Arbeitgebern ein Instrument zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit an die Hand zu geben

Vancouver, British Columbia, 25. Februar 2021-- Cannabix Technologies Inc. (CSE: BLO) (OTC PINK: BLOZF) (FRANKFURT: 8CT) (das "Unternehmen oder Cannabix"), der Entwickler der "Cannabix Marijuana Breathalyzer"-Geräte für den Einsatz in der Exekutive und am Arbeitsplatz, freut sich zu berichten, dass das Unternehmen die neueste Version des Prototypen des "HC Breath Analyzer" ("THCBA") mit einem tragbaren System für den Feldeinsatz entwickelt hat. Das neue System beinhaltet ein neues Schutzgehäuse, in dem ein Sterilisationsmodul, eine "smarte" Probenaufbereitung und ein integriertes Batterieladesystem enthalten sind. Darüber hinaus haben die Techniker das Handgerät für den vielfältigen Feldeinsatz verbessert und unter anderem das Display neu platziert, die Atemflussanalyse verbessert und den Mikrocontroller optimiert. Die neuen Bilder der THCBA-Version 3.0 finden Sie in dieser Pressemeldung sowie auf der Webseite des Unternehmens.

Die THCBA-Tests sind im Gange und konzentrieren sich auf das Training der maschinellen Lerndatenbank des Geräts, die Bestimmung der Empfindlichkeitsbereiche und die Verbesserung der Benutzer- und Administratorerfahrung. Der THCBA wurde so konstruiert, dass er leicht verständliche Displayanweisungen für den positiven und negativen Nachweis von ?9-Tetrahydrocannabinol ("THC") - der psychoaktiven Komponente von Marihuana, die eine Beeinträchtigung der Atemluft verursacht - anzeigt und mit minimalem Schulungsaufwand angewendet werden kann. Das System liefert schon in weniger als fünf Minuten Ergebnisse.

Der THCBA wurde gezielt für Arbeitgeber und andere Märkte entwickelt, die einen raschen, einfachen und nicht-invasiven Nachweis eines rezenten THC-Konsums benötigen. Allerorts sind Arbeitgeber mit den Grenzen der aktuellen Drogentesttechnologie konfrontiert, wenn es darum geht, den rezenten Konsum von Marihuana zu ermitteln, der zu einer Beeinträchtigung während der Arbeitszeit führen kann, und diesen vom Konsum der Substanz als Genussmittel und zu medizinischen Zwecken in der Freizeit zu unterscheiden. Das Cannabix-Gerät liefert einen relevanten Nachweis von THC in der Atemluft und ermöglicht es den Arbeitgebern, ein Prozedere vor Ort zu schaffen, das vor und während der Arbeitszeit Tests zum Nachweis eines rezenten Marihuanakonsums vorsieht, anstatt auf Drogenkonsum zu testen, wenn die Mitarbeiter nicht bei der Arbeit sind.

Mit den derzeit verfügbaren Testmöglichkeiten zum Nachweis eines Marihuanakonsums kann THC in einem Bereich von Minuten bis Tagen nach dem tatsächlichen Konsum nachgewiesen werden, was es unmöglich macht, die unterschiedlichen Einnahmezeiten auseinanderzuhalten. Studien¹ haben gezeigt, dass die Atemluft ein besserer Indikator für eine Beeinträchtigung ist als Speichel, Blut oder Urin, da THC über einen relativ kurzen Zeitraum (1-3 Stunden) in der Atemluft vorhanden ist, während es in anderen Körperflüssigkeiten über viele Stunden, Tage oder sogar Wochen nach dem Rauchen in nachweisbaren Mengen ausgeschieden wird. Diese kurze Zeitspanne des Nachweises in der Atemluft stimmt mit dem Zeitfenster der maximalen Beeinträchtigung überein.

Dem Unternehmen ist es ein Anliegen, den sich rasch ändernden Rahmenbedingungen für den Cannabiskonsum in den USA Rechnung tragen. Bei den US-Wahlen im November wurde in Arizona, Montana, New Jersey und South Dakota die Legalisierung von Marihuana für Genusszwecke beschlossen. Im Februar haben Nachrichtenagenturen berichtet, dass führende Demokraten, darunter die Senatoren Cory Booker (NJ), Ron Wyden (OR) und Chuck Schumer (NY), versuchen, eine umfassende Cannabis-Reformgesetzgebung im US-Kongress voranzutreiben. Diese entscheidenden Entwicklungen verstärken den Fokus auf die öffentliche Sicherheit im Zuge der weiteren Legalisierung des Cannabiskonsum in neuen Rechtsstaaten und unterstreichen die Bedeutung der Instrumente, die Cannabix Technologies zur Unterstützung der öffentlichen Sicherheit entwickelt.

Über Cannabix Technologies Inc.

Cannabix Technologies Inc. ist ein Marktführer in der Entwicklung von Geräten zum Nachweis von Marihuana in der Atemluft für den Einsatz in der Exekutive und am Arbeitsplatz. In einer Zeit, in der Marihuana in vielen Ländern der Welt legalisiert wird, hat Cannabix entsprechende Atemtesttechnologien etabliert, um genaue, langlebige und tragbare Instrumente auf den Markt zu bringen, mit denen Fahrverstöße im Straßenverkehr unter Marihuanaeinfluss erkannt werden können. Cannabix arbeitet an der Entwicklung von Drogentestgeräten, mit denen über Atemproben der Nachweis von THC - der psychoaktiven Komponente von Marihuana, die einen Rauschzustand verursacht - möglich wird. Insbesondere konzentriert sich Cannabix auf die Entwicklung von Atemtestgeräten zum Nachweis eines rezenten THC-Konsums - im Gegensatz zu Urintests zum Nachweis von THC-Metaboliten, die eine invasive Entnahme erfordern und den Konsum Tage oder sogar Wochen davor wiedergeben. Die Geräte eignen sich auch für andere praktische Anwendungen, wie z. B. das Testen von Mitarbeitern am Arbeitsplatz, wo eine Beeinträchtigung durch THC gefährlich sein kann.

