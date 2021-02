DJ Merck erzielt mit MS-Mittel Mavenclad Erfolg in Impfstudie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat mit ihrem Multiple-Sklerose-Medikamenten Mavenclad in einer Impfstoffstudie Erfolge erzielt. Laut Daten der Studie MAGNIFY-MS entwickelten Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose (RMS), die mit Mavenclad behandelt werden, eine Immunantwort auf die Impfung gegen saisonale Influenza- oder Varizella-Zoster-Viren. Letztere gehören zu den Herpesvieren. Die Immunantwort sei unabhängig vom zeitlichen Abstand zwischen der Impfung und der Einnahmen von Mavenclad gewesen.

Die Daten basierten zwar nur auf einer kleinen Patienten-Kohorte. Sie lieferten den Ärzten aber einen vorläufigen Nachweis dafür, dass Patienten unter Behandlung mit Mavenclad eine effektive Immunantwort auf Impfstoffe aufbauen und aufrechterhalten könnten, sagte Klaus Schmierer, Professor für Neurologie an der Queen Mary University of London und dem The Royal London Hospital, laut der Mitteilung. Solche Erkenntnisse seien angesichts der Pandemiesituation umso wichtiger.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 08:37 ET (13:37 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.