Berlin (ots) - Körber engagiert sich mit seinem Geschäftsfeld Digital im Weltwirtschaftsforum: Ab sofort gibt das Team um CEO und Geschäftsführer Daniel Szabo in der gemeinnützigen Stiftung des World Economic Forum (WEF) im Bereich "Advanced Manufacturing & Production" neue Impulse für die weltweite Fertigungsindustrie. Allem voran möchte das Körber-Geschäftsfeld Digital die Branche befähigen, das Potenzial der eigenen Daten auszuschöpfen und durch den effektiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die Produktionseffizienz der Unternehmen zu steigern.Mit dem Beitritt zum WEF möchte Körber die internationale Zusammenarbeit mit Innovatoren ausbauen, um gemeinsam die digitale Transformation der Fertigungsbranche voranzutreiben. Ziel ist es, durch das globale Engagement die Zukunftsfähigkeit der industriellen Produktion nachhaltig zu stärken, die eine Schlüsselfunktion für die Weltwirtschaft einnimmt.Dr. Christian Schlögel, Chief Digital Officer des Körber-Konzerns, kommentiert: "Das WEF sieht die vollumfängliche Nutzung von Daten als den Schlüssel zur Erschließung des vollen Potenzials, das KI in der Fertigung haben kann. Predictive Maintenance wäre deutlich schneller und genauer, wenn Datensätze von zahlreichen Herstellern und Prozessen kombiniert und geteilt werden könnten. Das Ergebnis wäre eine hochpräzise und vor allem maschinen- und industrieunabhängige KI, von dem das gesamte Ökosystem der Fertigungspartner profitiert.""Das Weltwirtschaftsforum ist eine bedeutende Stiftung, die die führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur an einen Tisch bringt. Wir freuen uns, ab sofort als aktives Mitglied dieses Forums unseren Teil dazu beizutragen, die industrielle Fertigung weltweit effizienter zu gestalten", ergänzt Daniel Szabo, CEO und Managing Director, Körber Geschäftsfeld Digital.Über das Körber-Geschäftsfeld DigitalKörber Digital ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Körber vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100 Produktions-, Service- und Vertriebsgesellschaften. Körber Digital bietet und entwickelt digitale Produkte, Dienstleistungen und Lösungen mit Experten, Wissenschaft und Partnern aus verschiedenen Branchen der Logistik, Pharma-, Tissue- und Tabakindustrie, um die globale Fertigung zu transformieren. Darüber hinaus zielt das Geschäftsfeld auf den Aufbau von Technologieunternehmen für eine durch künstliche Intelligenz getriebene Produktionseffizienz.Pressekontakt:Natalie LemkeVice President Marketing & SalesKörber Geschäftsfeld Digitalnatalie.lemke@koerber.digital+49 171 8492090Original-Content von: Körber Geschäftsfeld Digital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151843/4848451