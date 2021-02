Strasbourg (ots) - Eine spannende Begegnung im Konzerthaus Berlin steht bevor: Die junge Dirigentin Joana Mallwitz, die am Beginn einer Weltkarriere steht, trifft auf Pjotr Tschaikowskys persönlichstes Werk, seine tragische und bewegende 6. Sinfonie, die "Pathétique". Unter der Leitung von Mallwitz spielt das Konzerthausorchester Berlin außerdem Mozarts Ouvertüre zur "Zauberflöte". Das digitale Musikangebot ARTE Concert überträgt das Konzert am Sonntag, den 7. März, um 20.00 Uhr live und macht es MusikliebhaberInnen weltweit zugänglich.Unter den jungen, erfolgreichen DirigentInnen nimmt Joana Mallwitz schon jetzt eine Ausnahmestellung ein. Mit 27 Jahren war sie die jüngste Generalmusikdirektorin Europas, 2019 kürte die Fachzeitschrift "Opernwelt" sie zur "Dirigentin des Jahres", und bei den Salzburger Festspielen 2020 reüssierte sie mit Mozarts "Cos\u00ec fan tutte". Mallwitz zeichnen musikalische Neugier, ein ausgeprägter Klangsinn und der Wunsch nach Kommunikation aus: ob mit dem Konzertbesucher, dem sie gerne auch als Moderatorin die Musik näherbringt, oder mit den Musikern des Orchesters, mit denen sie gemeinsam die Vorstellung eines Werkes entwickelt.Nun ist sie erneut im Konzerthaus Berlin zu Gast, um dort mit dem Konzerthausorchester Mozart und Tschaikowsky zu spielen. Der russische Komponist schrieb zu seinem letzten Werk: "In diese Sinfonie legte ich ohne Übertreibung meine ganze Seele ... Ich halte sie für das Beste, namentlich aber für das aufrichtigste aller meiner Werke."Mit der Übertragung aus dem Konzerthaus Berlin setzt ARTE sein Engagement im Rahmen der Aktion WirBleibenOffen auch im Frühjahr 2021 fort. Bereits zu Beginn des ersten Lockdowns hat ARTE sein musikalisches Angebot um innovative neue Formate wie United We Stream, Hope@Home oder den virtuellen Festivalsommer erweitert. Da die Situation für Kulturschaffende weiterhin schwierig bleibt, ist es für ARTE eine Selbstverständlichkeit, in seinem Engagement nicht nachzulassen und damit einen Teil dazu beizutragen, der Kultur den Rücken zu stärken.Joana Mallwitz dirigiert Mozart und TschaikowskyMit dem Konzerthausorchester BerlinZDF/ARTE, 3B-Produktion BerlinDeutschland 2021, 60 Min.Am Sonntag, den 7. März, um 20.00 Uhr live auf ARTE Concert TV-Ausstrahlung am Sonntag, den 25. April, um 17.25 UhrProgramm: Wolfgang Amadeus Mozart - Ouvertüre zur "Zauberflöte"Piotr Iljitsch Tschaikowsky - Sinfonie Nr.6 "Pathétique"Der Livestream ist ZuschauerInnen weltweit verfügbar und steht anschließend für 30 Tage zum Replay in der ARTE-Mediathek zur Verfügung. Hier geht's zum Livestream (https://www.arte.tv/de/videos/102422-000-A/joana-mallwitz-dirigiert-mozart-und-tschaikowski/) in der ARTE Mediathek.Pressekontakt:Michel Kreß | michel.kress@arte.tv | +33 3 90 14 21 63Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/4848448