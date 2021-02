Wien (www.fondscheck.de) - Die Plattform Han-ETF hat den Leiter des Indexgeschäfts der DWS, Manooj Mistry, als Operativchef engagiert, so die Experten von "FONDS professionell".Mistry gelte als Urgestein der Branche. Er sei bei Merrill Lynch im Jahr 2000 an der Auflage des ersten börsengehandelten Indexfonds in Europa beteiligt gewesen. Bei der Fondstochter der Deutschen Bank habe er bis vergangenen Oktober das Passivgeschäft für die Region Europa, Nahost und Afrika verantwortet und geholfen, die Marke Xtrackers zu einem der größten ETF-Anbieter Europas nach BlackRock aufzubauen. Bei Han-ETF solle er nun die Produktentwicklung und regulatorische Angelegenheiten steuern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...