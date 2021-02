Coca-Cola will seine rund 2.300 Dienst- und Nutzfahrzeuge in Deutschland bis 2025 vollständig auf Elektromodelle umstellen. Laut dem Unternehmen kam die Flotte im vergangenen Jahr auf einen CO2-Ausstoß von 14.600 Tonnen. Konkret geht es dabei laut der Mitteilung des Unternehmens um 1.830 Pkw und 460 Transporter. Diese sollen zum jeweiligen Ende des Leasingvertrags an den Leasinggeber zurückgehen. ...

