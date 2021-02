Toronto, 25. Februar 2021. New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ("New Wave" oder das "Unternehmen"), ein Investmentemittent, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, gab die Erweiterung der kanadischen Marktpräsenz von Way of Will in den Kategorien Geschenkartikel und Körperpflegeprodukte bekannt, nachdem die laufende Partnerschaft mit David Youngson & Associates fortgesetzt wurde.

Durch die Fortsetzung der Partnerschaft von Way of Will mit David Youngson & Associates ("DYA") werden die beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten, um neue Produkte, Geschenkpakete und Anzeigesysteme zu entwickeln, die auf den Anforderungen der kanadischen Verbraucher und Produkttrends basieren. Way of Will arbeitet seit September 2020 mit DYA zusammen, wobei das Umsatzwachstum im kanadischen Großhandel um über 200 Prozent beträchtlich gesteigert werden konnte. DYA hat auf dem kanadischen Markt Türen geöffnet, die von Ladenketten bis hin zu Fachgeschäften reichen, und beide Unternehmen bereiten sich nun auf die bevorstehende Urlaubssaison vor, um die Umsätze zu steigern.

DYA wurde 1979 gegründet und ist ein Branchenführer in Kanada, der Hersteller vertritt und Einzelhändler mit kreativen Geschenkartikeln, innovativen Haushaltswaren und trendigen Modeaccessoires beliefert. Die Vertriebsagentur verfügt über ein Expertenteam von über 30 Vertriebsprofis, die in ganz Kanada tätig sind und ihren Erfolg auf ihre langjährigen Kundenbeziehungen und ihre unübertroffene Expertise in der Branche zurückführen. Das Unternehmen ist auch stolz auf seine durchdachte und strategische Herangehensweise bei der Beschaffung und Bereitstellung von Produkten höchster Qualität für Einzelhändler in ganz Kanada. Darüber hinaus haben die starken Beziehungen von DYA zu Einzel- und Großhändlern ihre Dienstleistungen nahtlos über digitale Marketingwege erweitert.

"Vor der Zusammenarbeit mit DYA hatten wir kein eigenes Vertriebsteam für Kanada, zumal unser Wachstum vorwiegend auf die USA fokussiert war. Als führendes Unternehmen in dieser Branche, das Einzelhandelsgeschäfte von kleinen Ketten bis hin zu unabhängigen Läden in ganz Kanada umfasst, sind wir begeistert, das Wachstum von Way of Will als Gesundheits- und Wellnessmarke auf dem kanadischen Markt mit DYA zu fördern", sagte Willie Tsang, Founder und CEO von Way of Will. "Das ist erst der Anfang. Unser gesamtes Team hat unermüdlich daran gearbeitet, neue Produkte zu entwickeln, unseren kanadischen Kunden zuzuhören und unser Geschäft auch in diesen noch nie dagewesenen Zeiten basierend auf dem Feedback des Teams von DYA auszubauen. Ich habe mit ihnen in den vergangenen zehn Jahren persönlich an vielen anderen erfolgreichen Projekten gearbeitet. Mit der Unterstützung und dem Know-how des phänomenalen Teams von DYA verzeichnen wir raschere und bessere Fortschritte, als wir es uns je hätten vorstellen können. Wir freuen uns auf zahlreiche Errungenschaften und Erfolge für beide Unternehmen, während wir weiterhin gemeinsam auf dem kanadischen Markt arbeiten."

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

