VW startet seinen Carsharing-Dienst Weshare in Hamburg. Kunden können zu Beginn auf 400 Modelle des Kompaktstromers VW ID 3 zugreifen. Anderthalb Jahre nach dem Start von Weshare in Berlin legt der rein elektrische Carsharing-Dienst von VW nun auch in Hamburg los. Ursprünglich sollte das Freefloating-Angebot schon 2020 starten, aufgrund der Corona-Pandemie entschied der Betreiber sich zu einem späteren Beginn. Ab sofort stehen in der Elbmetropole die ersten vollvernetzen Kompaktstromer zum Ausleihen bereit. Weshare in Hamburg: ...

