DJ Yellen drängt G20-Länder zu verstärktem Impfprogamm

Von Kate Davidson

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Finanzministerin Janet Yellen hat die Länder der G20 aufgefordert, ihre Unterstützung für globale Impfprogramme zu erhöhen und verwies auf den hohen, ungedeckten Bedarf. "Ein schnelles und wirklich globales Impfprogramm ist der stärkste Impuls, den wir der Weltwirtschaft geben können", erklärte sie in einem Brief vom 25. Februar an ihre Kollegen in der G20, zu der auch China und andere Schwellenländer gehören.

Yellen äußerte ihre Besorgnis insbesondere über Länder mit niedrigem Einkommen, die ihrer Meinung nach ohne Zugang zu Impfstoffen weitere Todesfälle und eine unnötige Verzögerung ihrer wirtschaftlichen Erholung erleben könnten. Sie betonte auch die Notwendigkeit einer koordinierten Reaktion auf die globale Krise und forderte die G20-Länder auf, "weiterhin bedeutende fiskal- und finanzpolitische Maßnahmen zu ergreifen und eine zu frühe Rücknahme der Unterstützung zu vermeiden."

